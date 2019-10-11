В Минске появятся «Табакерки», совмещенные с остановками общественного транспорта. Смотрите, какие варианты предлагает одна из минских дизайнерских студий.

Киоски «Табакерка» стали «всплывать» во всех районах города. По дизайну эти ларьки отличаются от тех, которые устанавливают в регионах. А теперь стало известно, что «Табакерки» в Минске будут также совмещать с остановками общественного транспорта. Несколько вариантов дизайна такого объекта разработала студия ART CODE и представила свои работы на странице в Фейсбуке.

«Остановка общественного транспорта — это очень важная часть дорожно-хозяйственного комплекса. Но каждый ли день мы встречаем действительно удобную и приятную для глаз остановку? Не так давно нашей дизайн-студии довелось проектировать дизайн автобусной остановке в г. Минске. Перед нами стояла задача к существующей готовой „Табакерке“ спроектировать автобусную остановку. Было спроектировано 3 варианта остановки, так как мы ориентировались по бюджету заказчика. Мы формировали образ каждой из остановок, учитывая все особенности человека, пытались создать ощущение удобства и комфорта», — говорится в сообщении.

TUT.BY узнал, где такие остановки будут размещаться. В Мингорисполкоме журналистам подтвердили, что планы по установке остановок с «Табакерками» за счет «ЭНЕРГО-ОИЛ» действительно есть. Правда, такие объекты могут быть только на второстепенных улицах и при условии, что сейчас там остановка уже старая или изношенная. Дизайн-проект таких «Табакерок» еще не согласован и места под них не выделены.

Источник: Design studio «ART CODE»