Августовская дефляция в Беларуси сменилась инфляцией. По данным Белстата рост потребительских цен за сентябрь составил 0,5%.

С начала года он вырос на 3,4%, а в сравнении с прошлым сентябрем на 5,3%.

Белстат сообщает об увеличении индекса цен на продовольственные товары на 0,1%. С начала года они выросли на 2,2%, а за год — на 5,8%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре выросли на 0,9%, с начала года — на 3,2%, а в годовом исчислении — на 3,5%.

Услуги в сентябре подорожали на 0,6%. С начала года прирост составил 5,8%, а в годовом исчислении — 6,6%.