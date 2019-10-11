Вечером 8 октября в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе 19-летний подручный сталевара получил тяжелые травмы, сообщает Gomel.today.

Сообщается, что парень не имел допуска к самостоятельной работе. После двух смен на заводе он присоединял к стальковшу рукав с аргоном, в результате чего и получил травму.

Молодого человека с повреждениями тяжелой степени тяжести госпитализировали в райбольницу. Он в реанимации.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.