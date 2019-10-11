В Беларуси можно приобрести земельные участки. Их цена зависит от расположения и целевого назначения. Стоимость самого дорогого и самого дешевого метра квадратного озвучил председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Андрей Гаев в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Математикой, конечно, посчитать это можно, но мы задачу перед собой такую не ставили. Интересный момент заключается в том, что каждый метр квадратный земли в пределах территории республики оценивается по разным видам функционального использования. Их базовых четыре: многоквартирная жилая застройка, индивидуальная застройка, производственная и административная. И вот, например, самый дорогой метр квадратный, понятно, в городе Минске по назначению административного использования. Плата составляет около 1200 рублей за метр квадратный».

Важный нюанс в том, что данная стоимость – кадастровая, не рыночная. Но на момент её определения она приближена к рыночной.

«А самый дешевый метр квадратный – 2 копейки… На территории, которая не обеспечена или мало обеспечена коммуникациями».