В матче квалификации чемпионата Европы-2020 в группе «С» сборная Беларуси на минском стадионе «Динамо» не смогла сломить сопротивление команды Эстонии — 0:0.

Квалификация ЧЕ-2020. Группа «С»

БЕЛАРУСЬ — ЭСТОНИЯ — 0:0

МИНСК. Стадион «Динамо». Начало в 19.00.

БЕЛАРУСЬ: Гутор, Поляков, Мартынович, Политевич, Матвейчик, Драгун, Маевский, Е.Яблонский (В.Лисакович, 83), Стасевич, Савицкий (Бахар, 59), Скавыш (Лаптев, 64).

Запасные: Чичкан, Хаткевич, Наумов, Ковалев, Эбонг, Золотов, Шевченко, Веретило, Волков.

ЭСТОНИЯ: Лепметс, Кяйт, Сорга (Саппиннен, 80), Зенев (Лийвак, 59), Оямаа (Миллер, 89), Крейда, Васильев, Метс, Калласте, Баранов, Тенисте.

Запасные: Меэритс, Игонен, Камс, Пикк, Вихманн, Антонов, Синявский, Кууск, Айнсалу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Политевич (41), Лийвак (82).

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ «С»: Германия — 12 очков (5 игр), Северная Ирландия — 12 (5), Голландия — 9 (4), БЕЛАРУСЬ — 4 (6), Эстония — 1 (6).