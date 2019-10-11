В Саратове найдена мертвой девятилетняя Лиза Киселева, которая утром 9 октября ушла в школу и не вернулась. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин.

Тело девочки со следами насильственной смерти обнаружила полиция вечером 10 октября в гаражах в Кировском районе города.

После пропажи девочки СК возбудил уголовное дело об убийстве. Поисками Лизы Киселевой занимались несколько сотен волонтеров организации «Лиза Алерт» и жителей Саратова.

Полиция задержала подозреваемого в преступлении. Как сообщает телеканал «Саратов 24», это ранее судимый Михаил Туватин. Он признал вину в убийстве. По данным СМИ, на допросе он заявил, что задушил девочку со злости, якобы за то, что она ему грубо ответила. После этого он спрятал тело девочки в гараже.

Ночью на месте предполагаемого убийства, где полиция вела следственные действия, собрался стихийный митинг. Несколько сотен жителей окружили полицейскую машину, в которой, по их мнению, мог находиться Туватин. Они скандировали «Открывай», требуя самосуда над ним. Позже выяснилось, что подозреваемого в машине не было, пишет Mash. По информации Baza, полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

После этого жители города переместились к отделу полиции на улице Московской, куда был доставлен подозреваемый. Они перекрыли дорогу, требуя, чтобы руководство полиции раскрыло официальные данные о ходе расследования. К утру жители разошлись по домам.