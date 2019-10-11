Пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов прокомментировал позицию Минска относительно потерь белорусской стороны в результате налогового маневра России в нефтяной сфере.

Как он пояснил РИА Новости, в российском правительстве считают странными рассуждения министра финансов Беларуси Максима Ермоловича по данному вопросу.

«Странное рассуждение министра финансов Белоруссии. Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит. Так называемые потери бюджета Белоруссии из-за изменения российского законодательства (налогового маневра – ред.) не относятся к существующим обязательствам России перед республикой, в том числе финансовым», – сказал он.

Ранее Ермолович заявил, что Беларусь потеряет примерно 800 млн долларов за два года в результате налогового маневра России.

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового маневра.

В июне заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что экономика Беларуси за пять месяцев 2019 года потеряла от российского налогового маневра в нефтяной сфере около 130 млн долларов.