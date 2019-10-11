Лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Об этом решении объявил в пятницу, 11 октября, Норвежский нобелевский комитет в Осло, передает DW.

Эфиопский премьер был награжден «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей», говорится в решении жюри.

Кроме того, Абий Ахмед «инициировал важные реформы в Эфиопии, дающие многим гражданам надежду на лучшую жизнь и светлое будущее», отметил Норвержский нобелевский комитет. По его мнению, именно сейчас усилия Ахмеда заслуживают признания и нуждаются в поддержке. Комитет выразил надежду, что Нобелевская премия мира «укрепит его в его важной работе во имя мира и примирения».

Нобелевская премия мира в прошлые годы

В 2018 году Нобелевская премия мира была вручена врачу из Конго Денису Муквеге и иракской правозащитнице и активистке Наде Мурад. Муквеге удостоен награды за помощь тысячам жертв сексуального насилия, он «посвятил свою жизнь их защите», в частности, открыто критикуя власти за неспособность остановить насилие в отношении женщин. Надя Мурад Баси Таха — одна из примерно 3000 женщин из этнической группы езидов, ставших жертвами насилия со стороны террористов «Исламского государства». Мурад, которой удалось сбежать из плена, отмечена за «необычайную стойкость и готовность рассказать о собственных страданиях, а также от имени других жертв».

В 2017 году Нобелевскую премию мира получило движение «Международная кампания по запрещению ядерного оружия» (ICAN) — «за привлечение внимания к катастрофическим последствиям использования ядерного оружия», а также «за революционные усилия по достижению законодательного запрета такого оружия». В разные годы премию получали президент США Барак Обама, защитник прав чернокожих в США Мартин Лютер Кинг, католическая монахиня мать Тереза, президент ЮАР Нельсон Мандела, канцлер ФРГ Вилли Брандт и президент СССР Михаил Горбачев.

Нобелевская премия мира считается важнейшей в мире политической наградой. В этом году жюри выбирало из 301 номинантов, среди которых были 223 человека и 78 организации. Размер Нобелевских премий, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.