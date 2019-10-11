Председатель Международной общественной организации «Федерация фитнеса» Наталья Новожилова, которая намерена баллотироваться в Палату представителей по Кальварийскому избирательному округу №104, поделилась с «Белорусским партизаном» своими впечатлениями от сбора подписей.

– Сбор подписей – это прекрасный жизненный опыт, – говорит Наталья Новожилова. – Общение с людьми тет-а-тет, на их территории – отличная возможность почувствовать и понять, чем живут избиратели. Это бесценный опыт, и эти впечатления невозможно передать словами.

Кстати, пока ходила по квартирам, ни одного конкурента не встретила!

Некоторые, правда, говорили, что уже подписались за другого кандидата, но я объясняла примере из спорта: допустим, вы участвуете в марафоне, и все бегут одинаковую дистанцию, кто получит медаль – будет зависеть например, от техники бега, но возможность бежать марафон должна быть у всех. И мне давали шанс, ставили подпись.

– А как вообще люди реагировали на ваш приход? Были рады или не очень?

– Мне показалось, что люди настроены очень позитивно. Но многое ведь зависит и от того, как ты сам приходишь к людям, как выглядишь, какой посыл несешь. Например, я всегда старалась одеться красиво.

Я спортсменка, у меня есть куртка с гербом Беларуси, сзади написано «Беларусь».

Я здоровалась по-белорусски, говорила: «Шчасця вам у хату, святла вашаму дому!». И люди улыбались.

Ведь когда ты приходишь просить подпись, ты вторгаешься на чужую приватную территорию. Например, человек ест котлету или ванну принимает, а тут звонок в дверь – просят поставить подпись.

Кстати, нас все время путали с переписью. Спрашивали: «Это же перепись, да?»

А один раз вообще смешная ситуация была! Я позвонила в квартиру, мне открыли дверь, я поздоровалась и начала представляться: «Я Новожилова Наталья Николаевна, мастер спорта, инструктор международного класса…», и в ответ слышу: «Извините, мы не подаем!»

Наверное, подумали, что я получила травму, денег на жизнь или операцию не хватает, и хожу милостыню прошу. Я так хохотала!

Публика в избирательном округе очень разная – в зависимости от района. Но почти везде приглашали и чай-кофе попить. Некоторых я консультировала даже как врач-реабилитолог, оставляла свои координаты.

Некоторые в ответ на просьбу поставить подпись, говорили: “Мы уже 20 лет не голосуем!”. Я считаю, что плохо. Потому что если что-то не нравится – вы должны говорить об этом, в том числе и на выборах. А если вы не голосуете вообще – вас никто не слышит.

Я ходила собирать подписи днем, так как вечером у меня работа. И была удивлена, что люди запросто открывают двери! Особенно пожилые.

Люди на своей территории совершенно другие, они более расслабленные и поэтому высказывают все, что у них на душе накипело. В основном это вопросы ЖЭСов: там лампочка не горит, здесь скамейка покосилась, лифт давно не ремонтируют.

И я понимаю, что любому депутату все равно придется решать эти вопросы. А бытовых вопросов у людей очень много!

– И что, никто не спросил: мол, почему такие пенсии маленькие?

– Люди когда ставили подпись, часто спрашивали, как я отношусь к нынешнему руководству страны. И пару раз был разговор о том, что пенсии на лекарства не хватает. Но я отвечала, что у меня подруга в Германии живет, и ей пенсии тоже не всегда на лекарства не хватает. Но она пьет травы, спортом занимается.

Таблетки ведь здоровья не дают. Человек сам должен нести ответственность за свое здоровье, беречь его. А многие не хотят даже какие-то элементарные вещи делать – например, зарядку!

– В парламенте работа сидячая, так что если станете депутатом, как раз приучите коллег к зарядке.

– Во время сбора подписей я очень много ходила, общалась с людьми. И знаете, что поняла? Мужчины в пенсионном возрасте какие-то злые, с претензиями, как будто у них какую-то игрушку забрали. Женщинам в таком возрасте всегда легче найти себе применение – внуки, дача, огород.

И мне показалось, что мужчины пенсионный возраст психологически переживают намного тяжелее, чем женщины. Немало я встречала во время сбора подписей и одиноких мужчин. И вид у них совершенно другой, чем у тех, кто имеет семью. Я вот думаю, может, даже программу какую-то сделать под условным названием “Берегите мужчин!”.

Мне кажется, женщин в Палате представителей должно быть много. Они активны, энергичны, но в тоже время либеральны и толерантны. А мужчины – более категоричны во всех вопросах. И если теряют работу и уходят на пенсию, то становятся слишком категоричными, им тяжело бывает примириться с действительностью.

– Сегодня по вашему округу хотят стать кандидатами в депутаты 10 человек, из них только две женщины: вы и красавица Мария Василевич. И через сбор подписей выдвигались трое.

– Посмотрим, кого зарегистрируют.

– Расстроитесь, если не станете депутатом?

– Я такой опыт колоссальный получила, с такими людьми познакомилась! Ко мне даже некоторые на занятия записались. И такие активные женщины есть! Кстати, я благотворительно веду фитнес для пожилых людей – работаю без зарплаты.

Я люблю Беларусь. Всю жизнь тружусь на благо страны. Мне предлагали остаться в Америке, в Италии, но я вернулась. Я там чужая, а здесь – родная. И я хочу еще принести пользу своей стране и людям. Думаю, может, билборд “Жить и работать в родной стране!”.

Безусловно, в некоторых вопросах я не очень хорошо разбираюсь. Но я считаю, что политики и депутаты обязаны вести с людьми диалог, в режиме нон-стоп. У нас мало политических ток-шоу, мало разговоров о политике на телевидении в доступном и интересном формате, мало представлено различных точек зрения на такие больные вопросы, которые волнуют каждого. А мне кажется, это было бы крайне полезно.

Ну и конечно, депутат должен слышать всех. Не торопиться с выводами. Не быть слишком категоричным.

– Наталья Николаевна, вам 64 года. Вашей конкурентке Марии Василевич – всего 22. Как думаете, какой оптимальный возраст для депутатства?

– Возраст – не главное. Самое главное, чтобы с мозгами было все в порядке!