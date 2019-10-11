Фото: NASA (flickr.com/Oliver Hine)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило в пятницу, 11 октября, ракету-носитель со спутником ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NASA.

«Аппарат достиг орбиты», — сообщили в видеотрансляции на сайте NASA.

Самолет, выполняющий роль платформы для воздушного старта, поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) и достиг высоты примерно 11,9 км, однако сбросить ракету-носитель со спутником удалось со второй попытки, после повторения маневра через 30 минут.

Согласно плану NASA, носитель должен был доставить спутник на низкую околоземную орбиту за 10 минут.

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