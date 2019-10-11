Национальная ассамблея народной власти Кубы выбрала первого президента — Мигеля Диас-Канеля.

Мигель Диас-Канель стал президентом Республики Куба по результатам выборов, сообщает Cubadebate.

Национальная ассамблея народной власти выбрала в четверг, 10 октября, президентом Кубы Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года.

На внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики, и был одним из 17 кандидатов на должность.

Новоизбранный лидер имеет три месяца для назначения премьер-министра на пост главы правительства, а также губернаторов для 15 провинций страны.

Должность президента была введена по результатам референдума, проведенного на Кубе в феврале текущего года. В апреле также была введена новая Конституция, которая предусматривает постепенное изменение структуры власти государства.