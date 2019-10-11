Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в Беларуси на 12 октября из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

В субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Ночью местами, а днем на большей части территории республики порывы будут достигать скорости 18-20 м/с.

Минимальная температура воздуха в ночные часы составит +6…+11 градусов. Днем столбики термометров покажут +11…+18 градусов, по югу страны – до +20 градусов.