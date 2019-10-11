В результате пять человек пострадали

В Манчестере (Великобритания) человек с ножом напал на посетителей торгового центра «Манчестер Арндейл». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что пять человек получили ножевые ранения. Все посетители и сотрудники магазинов были эвакуированы из торгового центра, также остановлено движение на улицах близ ТЦ.

Нападавший задержан, это мужчина в возрасте 40-50 лет, сообщает полиция. О возможных мотивах нападения ничего не сообщается. Сейчас полиция изучает все обстоятельства.