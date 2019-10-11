Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть в Украине.

«Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть», — заявил Лукашенко на саммите СНГ в Ашхабаде.

Президента цитирует госагентство БелТА.

«Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине», — добавил глава государства.

Ранее Лукашенко заявлял, что к власти в Украине могут прийти люди, с которыми будет сложно договариваться. «Если мы потеряем пусть неопытного молодого Зеленского и эту власть в Украине, а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне. Если мы ее потеряем, мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», — сказал президент в начале текущей недели на форуме «Минский диалог».