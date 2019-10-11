Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственное письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

«Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога», — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства. «Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов», — отметил глава государства.

Президент также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.