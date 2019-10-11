Президент Беларуси на саммите СНГ повторил свою озабоченность учениями НАТО «Защитник-2020», которые весной пройдут на территории Польши и страны Балтии. В рамках учений США проведут самую большую переброску своих военнослужащих в Европу. Всего прибудет 20 тыс. человек. В учениях планируется задействовать 37 тыс. человек из 18 стран.

В ходе учений будет отрабатываться переброска войск из Германии на территорию стран Балтии.

Президент назвал эти учения непонятным.

«Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало», — сказал он, передает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко также сказал, что в Беларуси уже над этим работают. Он считает, что на учения «придется как-то отвечать». Президент не считает такую позицию бряцаньем оружием.

«Не мы были первыми. Нам приходится реагировать», — сказал он, подчеркнув, что с территории Беларуси никогда не будет никаких угроз.

Александр Лукашенко не первый раз высказывает озабоченность по поводу учений НАТО. В начале недели на форуме «Минского диалога» он также был обеспокоен этим фактом.

Надо отметить, что два года назад Беларусь и Россия проводили масштабные учения «Запад-2017». Они проходили на территории нашей страны, в том числе на полигонах, находящихся вблизи границы с Литвой. В ходе учений в Беларусь перебрасывались крупные подразделения ВС России, в том числе танковые. Маневры породили инсинуации об оккупации территории Беларуси Россией: якобы она не вернет войска на родину. Страны Балтии также высказывали свою озабоченность учениями. В итоге российские военнослужащие вернулись к местам постоянной дислокации.

Крупные союзные учения проводятся Беларусью и Россией раз в два года. При этом место проведения чередуется. В этом году «Щит Союза — 2019» проходил в Нижегородской области РФ. Следующие учения «Запад» могут состояться в 2021 году в Беларуси.