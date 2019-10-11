Лукашенко: назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения

Назрела объективная необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает БЕЛТА.

Президент, в частности, отметил актуальность подготовленной к саммиту Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. «События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей», — сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства заявил о поддержке активизации сотрудничества по ключевым направлениям, в первую очередь в области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестиций и торговли.

«Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами. Дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств», — считает белорусский лидер.

Он констатировал, что стороны фактически вышли на завершающую стадию подготовки Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Президент предложил дополнить ее конкретными прорывными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста. «Предлагаю поручить Исполкому совместно с правительствами еще раз поработать над этой темой и внести соответствующие предложения», — сказал глава государства.

По его словам, важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование полноценной зоны свободной торговли. «Мы заинтересованы в скором завершении работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами. Использование потенциала этого сектора отвечает интересам всех государств Содружества. Но надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа», — отметил Александр Лукашенко.