Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус подтвердил неизменность позиции страны по вопросу БелАЭС. Об этом он заявил Reform.by на Рижской конференции, которая в эти дни проходит в столице Латвии. Он отметил, что видит в АЭС угрозы не только Литве, но и самой Беларуси.

«Наша позиция не изменилась. С самого начала мы выступаем против этого проекта, реализация которого началась в 2009 году. Сейчас она построена – с многочисленными задержками, что является отклонением от норм и стандартов. Мы понимаем, что каждая страна имеет свою точку зрения. Но мы пытаемся объяснить, что данный проект – не только головная боль Литвы. Это проблема региональная. Потому что мы говорим о стандартах безопасности в сфере ядерной энергетики в отношениях третьих стран. Парадоксально, нас принудили отказаться от строительства собственной АЭС в том же 2009-м году. А сейчас в 50 километрах от нашей столицы строится другая атомная электростанция. До Вильнюса 50 километров, до Минска – 150. Это не такая уж большая разница. Да и да Даугавпилса тоже совсем недалеко. Поэтому эта проблема должна рассматриваться не как проблема расстояний. Это прецедент. И нужно быть последовательным в этом вопросе», — считает глава литовского МИДа.

Линус Линкявичус отметил, что Литве постепенно удается найти понимание у Еврокомиссии и партнеров по ЕС в вопросе недопуска электроэнергии станции на рынок союза.

«Поэтому мы продолжим освещать всю эту историю, мы отбросим эмоции и будем использовать свои аргументы. Я рад, что Европейская Комиссия поддерживает этот взгляд. Я рад, что Польша заявила, что не планирует покупать электричество с этой станции. Это очень важно», — сказал он.

Линус Линкявичус считает, что АЭС является геополитическим проектом России, который может угрожать суверенитету Беларуси.

«И очень важно понимать, что эта АЭС – геополитический проект вовсе не Беларуси, а России, направленный на то, чтобы держать нас ближе и под контролем, в зависимости от их электросети как можно дольше. Поэтому не нужно на это смотреть, как на чисто экономический проект. Тут я всегда цитирую белорусского президента, который, кстати, неоднократно, говорил о том, что ему никто не объяснил, как эта АЭС будет интегрирована в экономику Беларуси. Это о многом говорит. Экономически эта АЭС не нужна. Значит, наверное, есть другие причины. Поэтому мы придерживаемся той же позиции, но это не значит, что не нужно разговаривать. Нужно говорить с Беларусью. Мы готовы говорить позитивно, и во время нашего президентства в Европейском Союзе шесть лет назад наши переговоры были очень эффективны. И мы продолжим сотрудничество в экономической сфере, транспорте, экспорте… Туризм между нашими странами нарастает. АЭС же принесет Беларуси только неприятности и даже, я боюсь, угрозу суверенитету», – сказал Линкявичус.

БелАЭС строится в Островецком районе. Недавно стало известно, что уже идет подготовка к завозу ядерного топлива на станцию. Пуск первого энергоблока пока назначен на начало 2020 года.