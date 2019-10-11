35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном. На данный момент его допрашивают следователи, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ТАСС.

Предполагаемый злоумышленник рассказал, что нашел заброшенный гараж, в котором впоследствии расправился с ребенком, несколько месяцев назад. В итоге он решил присвоить его себе, заменив замки. 9 октября мимо постройки прошла школьница — она спросила у мужчины, чей это гараж, так как подумала, что он принадлежит ее семье. По словам Туватина, он испугался, что его якобы «рассекретили». В связи с этим саратовец затащил девочку в помещение и задушил. Отмечается, что криминалисты не зафиксировали на теле девочки следов сексуального насилия, передает телеграм-канала Baza.

При этом волонтер, участвовавший в поисках ребенка, сообщил, что в распоряжении задержанного имеется целых три гаража — один основной и два бесхозных. Каждая постройка была соединена лазом. Сперва поисковый отряд и правоохранители попросили подозреваемого показать только первый гараж, но тела девочки там не было. Третий, заброшенный, изначально даже не вскрыли, так как вход в него был завален деревьями и попасть туда снаружи не представлялось возможным.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что ранее подозреваемый был судим за изнасилование и кражи. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности в 2001 году Туватину выписали административный штраф за мелкое хулиганство. В 2004 году мужчина совершил взлом чужого дома и украл оттуда 36 тыс. рублей. Также в 2011 году его осудили за изнасилование женщины, кражу ее имущества в виде телефона и фотоаппарата, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

В свою очередь знакомый 35-летнего мужчины рассказал, что за плечами задержанного есть и тюремный срок за педофилию — при этом Туватин, по его словам, воспитывает дочь. «Всегда работал — что-то связанное со строительством. Спокойный вроде, весь на понтах. Любил секс с разными партнершами», — сообщил товарищ подозреваемого телеканалу «360».

В свою очередь соседи Туватина утверждают, что не только он отличается странным поведением в семье. «Там сначала его мать лечить надо, а потом его самого. Они вели себя не тихо, огромную кипу заявлений на них писали. На детей кидалась», — рассказали жители многоквартирного дома телеграм-каналу Life Shot.

Об исчезновении девятилетней девочки стало известно 9 октября. В 7.30 (6.30 мск) она вышла из дома на Высокой улице, чтобы пойти в школу на 2-м Магнитном проезде. В итоге ребенок не появился в классе. Учителя сообщили об этом родителям, в связи с чем мать пропавшей сразу обратилась в полицию. Все это время на звонки девочка не отвечала.

Сообщение об обнаружении тела девочки появилось поздно вечером 10 октября.