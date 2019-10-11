Председатель Госкомимущества Андрей Гаев в эфире ОНТ заявил, что государство может выплатить компенсацию за чеки «Имущество», если будет принято решение о прекращении их оборота. Пока же они остаются в обращении до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление Совмин принял в феврале.

Вместе с тем, рассчитывать на большую компенсацию не стоит. Андрей Гаев оценил ее размер.

«Этот вопрос сегодня законодательством предусмотрен. Что касается размера компенсации, потенциально возможной, то сегодня, исходя из того среднего количества чеков — в среднем у гражданина находится 100 чеков — размер компенсации может составить по рассчетам около 44 рублей», — сказал он.

Сейчас на руках остается еще около 40% чеков «Имущество», выпущенных в девяностых. Их можно обменять на акции госпредприятий.