На базе ОАО «Светлогорский ЦКК» идет строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы. Госпромнадзор подтвердил безопасность объекта.

Приведение строящегося завода к требуемым нормам безопасности потребовало длительной и напряженной работы. Однако все требования безопасности были выполнены. Об этом сообщает ресурс Belnovosti.by со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного управления МЧС.

Инспекторы Гомельского областного управления Госпромнадзора провели тщательную проверку оборудования и систем строящегося предприятия. Выявленные нарушения представители завода устраняли в кратчайшие сроки.

В результате 7 октября было выдано положительное заключение на ввод предприятия в эксплуатацию.