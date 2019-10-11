Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность выделения Беларуси суверенного займа в 20 млн евро для оказания помощи «Минскэнерго» в развитии электроэнергетической инфраструктуры СЭЗ «Минск».

Информация о подготовке соответствующего проекта появилась на сайте банка 10 октября. Поясняется, что его планируется представить на рассмотрение совета директоров 19 декабря.

Деньги должны пойти на строительство низковольтной электроподстанции 110/10 кВ, а также связанной с ней межсистемной ЛЭП, в городе Фаниполь Дзержинского района. Здесь находится одна из территорий, входящих в состав СЭЗ «Минск».

Проект призван помочь удовлетворить ожидаемый рост потребности предприятий, находящихся в Фаниполе, в электроэнергетической инфраструктуре и электроэнергии, что поспособствует дальнейшему развитию СЭЗ «Минск».