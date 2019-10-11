Данейко: Реформы у нас сделаны через пот, кровь и слезы

Что больше всего тормозит развитие и как снять белорусскую экономику с ручника?

В Беларуси бок о бок с секторами, которые хорошо конкурируют не только на внутреннем, но и на внешних рынках, идут отрасли экономики и отдельные крупные компании, у которых хорошо получается только поглощать льготные кредиты и жить за счет дотаций. И это загоняет экономику в тупик.

Ее рост замедляется. Всемирный банк изменил свой прогноз роста ВВП Беларуси на более пессимистичный – в лучшем случае за этот год он составит 1,5%.

Что больше всего тормозит развитие и как снять экономику с ручника, обсудили участники дискуссии в рамках Кастрычніцкага эканамічнага форума: «Невидимая рука Левиафана».

Шесть проблем, которые давят на экономику

Одну из основных причин накопившихся проблем экономист Сергей Чалый видит в выстраивании модели белорусской экономики так, чтобы «главным источником дохода оказалось государство».

Вторая причина – бизнес живет в условиях «стеклянного потолка» для роста, когда по определенным причинам у компаний нет стимула расти выше определенного уровня.

В то же время государство создает более благоприятные условия для отдельных инвесторов, компаний или секторов через уменьшение для них налоговой нагрузки и снижение конкуренции. Но даже такие привилегированные частные компании в долгосрочной перспективе не остаются в выигрыше. Государство приходит к ним спросить свой долг. Чаще всего оплата по долгам происходит через навешивание на них дополнительной социальной ответственности.

— Хороший пример — «Штадлер». Приехал глава государства и сказал: «Теперь вы нам должны. Сделайте нам что-нибудь хорошее за то, что мы создали для вас все условия». Соответственно, издержки возрастают, точка безубыточности отдаляется от того, что было в бизнес-плане. Это делает бизнес-планирование чрезвычайно сложным, — говорит Сергей Чалый.

Если бы отдельные компании и сектора, которые «выторговали» для себя удобные условия работы, налоговые и правовые льготы, не только отстаивали свои интересы, но и добивались честных условий для всего бизнеса в стране, эффект был бы кардинально другим, считает Сергей Чалый.

Гендиректор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко отметил как проблему – ловушку среднего дохода, которая обусловлена низкой производительностью труда. Ее повышение обеспечило бы определенный темп роста, но для долгосрочного развития нужны структурные реформы и отраслевые изменения.

— Задача – изменение структуры в пользу тех отраслей, где генерируется повышенная добавленная стоимость. Гениальна идея – создать ПВТ. Мы выскакиваем из той структуры, которая есть, формируя завтрашние отрасли, которые сработают на трансформацию всех существующих отраслей, — объясняет Павел Данейко.

Гендиректор Бизнес-школы ИПМ считает, что уровень недоверия между бизнесом и государственными институтами создает добавочные издержки для бизнеса за счет дополнительных структур контроля.

Гендиректор VP Capital Николай Марковник добавляет к списку проблем отсутствие навыков, способностей и культуры диалога между участниками процессов, причем не только экономических.

— В нашей ментальной культуре признание ошибки является признанием собственной слабости. Это происходит из-за недостатка культуры диалога, — говорит Николай Марковник.

Исход диалога, который ведется теми, кто не умеет этого делать и боится ошибиться, вряд ли будет конструктивным. А общественная дискуссия могла бы оптимизировать цели, на которые ориентирована экономика.

Дополняется список проблем авторитарный способом управления на всех уровнях и практически во всех видах отношений: от экономики до системы образования.

— У нас в школе у задачи всегда одно правильное решение. Если ты решил неправильно, значит ты не прав. Учитель — всегда прав, ученик — всегда не прав. В этой парадигме детей учат, что ошибаться — плохо. А ведь ошибки — это накопление опыта и поиск правильного пути, — отмечает гендиректор VP Capital.

По его мнению, образование могло бы стать той точкой, где началось бы формирование навыков диалога.

Павел Данейко считает, что проблемы в образовании, в первую очередь высшем, можно решить финансами. К примеру, он предлагает развивать университеты, где профессора получали бы хорошую зарплату. Это привлекло бы уехавших преподавателей, имеющих степени РhD возвращаться на родину.

И все же реформы идут и система развивается

Павел Данейко считает, что не все так плохо с белорусской экономикой, как кажется на первый взгляд. Например, темп роста стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в течение последних 27 лет был в среднем 1,7% в год. Чтобы их догонять, странам Центральной и Восточной Европы нужно было ежегодно расти на 3%. С этим справились только Польша и Эстония.

— Беларусь смотрится на так плохо – мы растем около 3%, − говорит гендиректор Бизнес-школы ИПМ.

Реформы, которые проводились в Центральной и Восточной Европе были имитационными — они делались под давлением Европейского союза и рекомендациям Всемирного банка, а не потому, что была необходимость и готовность к ним общества. В Беларуси же реформы пусть и были медленными и малозаметными, но они проводились только тогда, когда их поддерживало большинство населения.

— Все наши реформы сделаны через пот, кровь и слезы. В результате борьбы и очень глухих диалогов, — отмечает Павел Данейко

В пример он приводит реформу частного сектора, которая началась тогда, когда большинство населения стало относиться к предпринимателям с одобрением и пониманием.

— Мы проделали огромный путь от полного отрицания предпринимательства к полной его поддержке. С 2005 года мы видим перелом в отношении к бизнесу от «спекулянтов» к «молодцам». Значит, реформы шли, — считает Павел Данейко.

Ситуация в регионе получилась такая: странам, которые вышли из социализма, Запад принес готовый рецепт и рекомендовал ему следовать. Но невозможно перенести инструменты развитого общества в неразвитое и ждать, что они сработают как часы, считает эксперт.

— Мы вырвали один принцип и ждем, чтобы он работал. Но работает машина, а не ее отдельная деталь. Чтобы сформировать эту «машину», нужен длинный путь, — добавляет Павел Данейко.

Где же выход для Беларуси из накопившихся проблем? Ответ на этот вопрос, на вызовы, которые озвучили участники дискуссии, а также на другие актуальные проблемы: функционирование переходного государства, возможности для белорусского экспорта, реконструкция системы социальной защиты — экспертное сообщество обсудит 31 октября – 1 ноября на «KEF-2019: Невидимая рука Левиафана. Уроки 30 лет трансформации Беларуси и не только».