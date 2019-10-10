В чем секрет успеха белорусского IT-бизнеса

Последние годы белорусская IT-отрасль достигла заметных результатов на мировом рынке.

В последние годы мировые медиа все чаще стали писать о Беларуси как об «IT-стране» и «Кремниевой долине Восточной Европы». Причина — успех IT-проектов с белорусскими корнями, таких, как фирма EPAM, мессенджер Viber, приложение MSQRD, компания Wargaming с ее игрой World of Tanks и другие.

А два года назад белорусская отрасль высоких технологий прославилась еще и благодаря подписанию президентом Лукашенко декрета «О развитии цифровой экономики». Согласно документу, резиденты Парка высоких технологий (СЭЗ под Минском. — Ред.) теперь могут вести бизнес в сфере криптовалют и блокчейна, пользуясь льготным налоговым режимом. После принятия декрета количество резидентов ПВТ выросло в несколько раз, сейчас в нем зарегистрированы 684 компании.

DW расспросила трех белорусских специалистов, занятых в IT-сфере, как им лично удалось добиться успеха, и в чем причина подъема отрасли в масштабах страны.

Успешные IT-проекты формируют имидж Беларуси

«Условия в ПВТ — это действительно огромный плюс для белорусской сферы высоких технологий, но и наши успешные IT-проекты говорят сами за себя и формируют имидж страны», — говорит Любовь Пашковская, сооснователь и глава Verv — компании, которая занимается разработкой приложений для смартфонов в сфере фитнеса и здорового образа жизни. В конце прошлого года девушка вошла в обнародованный журналом Forbes список «Топ-50 женщин — технологических предпринимателей из Европы».

Свою фирму Пашковская основала 7 лет назад с еще двумя соучредителями — Натальей Бахарь и Игорем Юдиным. Пашковская считает, что в карьере ей очень помогло то, что работать она начала довольно рано — уже на третьем курсе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР ) она устроилась тестировщиком. Кроме того, девушка отмечает полученное ею образование — знания, приобретенные в БГУИР, она применяет до сих пор.

За время работы компания Verv выпустила уже около 30 приложений, не все из них оказались успешными — приходилось изучать рынок путем проб и ошибок, продолжает Любовь Пашковская. В итоге сейчас в Verv заняты около 100 сотрудников, результатом работы которых являются шесть приложений (для бега и ходьбы, питания, здорового сна и медитации), которыми в общем сложности пользуются около 80 млн человека по всему миру.

Пашковскую, по ее выражению, очень радует положительная динамика в белорусском IT-бизнесе: «Сейчас у нас внедряют элементы английского права. Резиденты ПВТ могут осуществлять все больше видов деятельности, заключать договоры с сотрудниками о непереманивании их и неразглашении (коммерческой тайны. — Ред.). Все это значительно облегчает нашу работу».

В Беларуси строят «IT-страну»

В Беларуси сейчас довольно часто можно услышать выражение «IT-страна» — и от айтишников, и даже от самого президента Лукашенко. Автором концепции проекта «IT-страна» является Игорь Мамоненко, генеральный директор группы компаний «БелХард». Мамоненко называют одним из основоположников IT-бизнеса в Беларуси. С 1998 года его компания, в которой сегодня около 500 сотрудников, занимается разработкой программного обеспечения для западного рынка. В 2018 году компания запустила IT-Академию Белхард, где любой может освоить профессии из сферы высоких технологий.

В интервью DW Игорь Мамоненко сообщил, что «IT-страна» была задумана в связи с тем, что в 2005 году его компания столкнулась с нехваткой программистов: «Мы начали анализировать, есть ли у нас в стране сферы с избытком кадров, трудовые ресурсы, способные переучиваться. И, как оказалось, они есть». Главная цель «IT-страны» — показать, что теперь не обязательно уезжать за рубеж, чтобы получать хорошую зарплату — интернет позволяет работать на любые рынки, но жить в Беларуси и, тем самым, участвовать в развитии экономики своей страны, указывает Мамоненко.

В целом он доволен успехами белорусского IT-сектора, однако признает, что Беларусь — пока еще не совсем IT-страна: «Согласно мировым трендам, в цифровой экономике к 2035 году будут заняты 20% мирового населения. В Беларуси сейчас занято только 3% — значит, есть куда расти».

Патриотизм IT-бизнесменов в Беларуси

IT-предприниматель Кирилл Голуб создавать свою компанию начал в 2003 году, вскоре после окончания университета в Могилеве. По его словам, тогда большинство выпускников IT-специальностей местных вузов мечтали уехать за границу, поскольку интересной и перспективной работы дома было очень мало. Но то, что для многих проблема, для некоторых — возможность: «Раз я здесь родился, что мешает направить свои силы на развитие именно своей страны и ее экономики?»

Компания Aheadworks, основанная Кириллом Голубом, занялась разработкой программного обеспечения для электронной торговли. После 16 лет развития бизнеса, в марте 2019 года, Голуб выгодно продал Aheadworks американской компании и сейчас тратит свое время и вырученные деньги на венчурные инвестиции: «Строить еще один IT-бизнес просто и понятно, но это больше не мотивирует. Гораздо интереснее и правильнее помогать молодым предпринимателям запускать технологические стартапы, которые могут прогреметь на весь мир».

Петь дифирамбы белорусским властям за созданные условия для ведения бизнеса в сфере высоких технологий Кирилл Голуб не хочет, но в то же время признает, что «более комфортных, простых и выгодных условий, чем в ПВТ, в радиусе 1500 км от Минска не найти». По словам Голуба, для здорового бизнеса даже не обязательна особая поддержка со стороны государства, главное — чтобы не мешали, а правила были понятными и стабильными.

Первоначально развитию IT-отрасли в Беларуси, по мнению Голуба, способствовал беспарольный доступ в интернет через телефонный кабель, запущенный госпредприятием «Белтелеком» в начале 2000-х. Так стало можно искать в Сети клиентов и работать на зарубежных рынках, ведь в Беларуси в то время заказчиков было мало.

В свою очередь, мешают развитию бизнеса, как выразился Голуб, ограничения в ментальности наших бизнесменов — в белорусском обществе не одобряется стремление к большому успеху, и это зачастую сдерживает предпринимателей в желании и готовности строить «миллиардную историю».

Секрет успеха: конкуренция, менталитет, наследие СССР и господдержка

Игорь Мамоненко называет несколько причин успеха белорусской IT-отрасли. По его словам, в соседней России есть многомиллиардное госфинансирование в этой сфере — а это, как он считает, полностью убивает конкуренцию и не стимулирует развитие технологий.

«Белорусский рынок — голодный и вынужден зарабатывать за границей, поэтому нашему IT-бизнесу необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться», — подчеркивает Мамоненко. И также указывает на особенности белорусского менталитета, на этот раз позитивные: «Помимо толковости в белорусах присутствует исполнительность — это особенно важная черта для удаленного программирования».

Отмечая в целом господдержку сферы информационных технологий, Игорь Мамоненко сетует на белорусское высшее образование. По его данным, в год вузы страны готовят лишь 2,5 тысяч человек для IT-сферы, а это очень мало: «Более того, программа высшего образования безнадежно устарела и абсолютна не гибкая. Если студент не начинает работать со второго курса, его приходится переучивать на 80%». Выход гендиректор «БелХарда» видит в дополнительном негосударственном образовании — краткосрочных курсах, которые оперативно подстраиваются под потребности рынка.

Эксперт в области информационных технологий, автор подкастов о стартап- и IT-индустрии в Беларуси Иван Веденин говорит, что секрет успеха белорусских айтишников заключается в том, что у РБ изначально была мощная научная и образовательная база в области инженерии и точных наук, созданная еще во времена СССР.

Более того, на начальном этапе развития IT-сфера была вне поля зрения государства, что позволило предпринимателем беспрепятственно реализовывать свои проекты — в отличие от остальных, чрезмерно зарегулированных секторов экономики. Однако позднее, по словам эксперта, белорусские власти решили содействовать этой отрасли, дабы предотвратить «утечку мозгов». Так, в 2005 году был создан Парк высоких технологий, благодаря которому в Беларуси сконцентрировались успешные IT-компании — EPAM, Wargaming и другие.