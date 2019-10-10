В провинции Цзянсу на востоке Китая обрушился путепровод.

Под его обломками оказались погребены по меньшей мере три легковых автомобиля, сообщает mir24.tv со ссылкой на BJnews.com.cn.

Инцидент произошел около 18:10 по местному времени (13:10 по Москве) в городе Уси. Один из пролетов виадука упал в тот момент, когда под многотонной конструкцией проезжали возвращающиеся домой водители.

Добраться до пострадавших спасателям пока не удалось. В операции участвует кран, с помощью которого пожарные попробуют приподнять пролет.

Полиция уже установила виновника аварии. Это водитель цистерны, которая перевозила 187 тонн неизвестного груза – это многократно превышает допустимую нагрузку на мост. Вопреки запрету он выехал на мост, но до противоположной стороны не добрался. С места крушения мужчина сбежал. Движение на дороге, ведущей из Уси в Шанхай, перекрыто.