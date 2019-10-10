Белорусская железная дорога с 10 октября открывает продажу билетов на некоторые поезда в Россию по системе динамического ценообразования. Проект реализуется совместно с ОАО «РЖД». Об этом МЛЫН.BY узнал в пресс-центре БЖД.

В частности, в четверг по такой системе начнут продавать билеты в купейные вагоны и вагоны СВ на поезда международных линий № 39/40 Полоцк — Москва, № 96/95 Брест — Москва. С 25 октября — № 76/75 Гомель — Москва (с учетом группы Брест — Москва п. № 676/76–75/675) с применением системы динамического управления тарифами в международном сообщении. Стоимость будет зависеть от времени их покупки и количества занятых мест.

«Основными критериями при формировании тарифа являются уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов (билетов) пассажирами. По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает», — отметили в БЖД.

Коэффициент занятости мест в вагоне выбранного типа и стоимости проезда будет пересчитываться онлайн при каждом новом оформлении или возврате билетов.

Таким образом, система позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить билет со скидкой до 25% в зависимости от маршрута следования. В частности, например, если купить билет в купейный вагон по маршруту Минск — Москва отправлением 8 декабря 2019 года, то его цена с бонусом составит 108,73 руб.

При приобретении билета за 5 дней и менее до отправления поезда предусмотрена надбавка к стоимости проезда в среднем от 4% до 9%, которая также варьируется в зависимости от процента занятых мест в вагоне.

Также в БЖД обращают внимание, что при формировании стоимости проезда в указанных поездах в период применения динамического ценообразования не действуют скидки/надбавка в зависимости от сроков продажи проездных документов и скидка 10% при одновременной оплате проезда в направлении «туда и обратно». Не распространяется действие динамического тарифообразования при проезде организованных групп пассажиров.