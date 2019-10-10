Показатель смертности населения Беларуси в трудоспособном возрасте за последнее время снизился, однако по сравнению с европейскими странами он выше в 3-4 раза.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2005 году умерло 35 224 белорусов трудоспособного возраста, сообщает Belnovosti.by.

В 2015 году этот показатель снизился – умерло 22 419 дееспособных белорусов.

Несмотря на то, что смертность трудоспособного населения в Беларуси постепенно снижается, данный показатель в несколько раз выше, чем в Европе.

По данным ВОЗ, смертность мужчин в Беларуси в возрасте 15-60 лет в 3-4,5 раза выше, чем в странах Евросоюза.

При этом четверть всего населения Беларуси умирает до наступления старости.

Стоит отметить, что ранняя смертность населения наносит экономический ущерб стране.

Сотрудники Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения рассчитали, что ранняя смертность белорусов за 10 лет нанесла ущерб экономике в размере 2,8 млрд долларов.

Сумма ущерба была посчитана на основе внутреннего валового продукта на душу населения в трудоспособном возрасте за год.