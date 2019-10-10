Раскаленное масло вылилось на голову работника Бобруйского завода растительных масел, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Татьяна Лис.

Мастер завода растительных масел 1980 года рождения с термическим ожогом головы был доставлен в Бобруйскую центральную больницу 7 октября в 23.45. «Установлено, что во время руководства сменой старший мастер находился на участке фильтрации. В этот момент из вертикального напорного пластинчатого фильтра на него пролилось раскаленное масло, причинив телесные повреждения», — проинформировала Татьяна Лис.

На место происшествия для выяснения обстоятельств в составе следственно-оперативной группы выбыли специалисты Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ. Назначена судебная медицинская экспертиза по определению степени тяжести полученных телесных повреждений.