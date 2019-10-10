Расходы на вывод Белорусской АЭС из эксплуатации будут включены в тарифы на электроэнергию. Об этом сообщил директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович сегодня во время пресс-тура зарубежных СМИ на Белорусскую АЭС, передает БЕЛТА.

«У нас все эти расходы будут включены в тариф на электроэнергию. Согласно нашему законодательству создаются фонды снятия с эксплуатации и другие фонды — страховые, по обращению с топливом и т.п. То есть все, что положено в рамках работы АЭС и ее вывода из эксплуатации», — сказал Василий Полюхович.

Генеральный директор БелАЭС Михаил Филимонов уточнил, что конкретные тарифы будут озвучены после окончания строительных работ, когда будут понятны затраты. «Нужно достроить станцию, мы будем знать нашу составляющую капитальных вложений — они распределяются в виде амортизации по годам. Все это будет известно, но позже, — сказал он. — Когда мы закончим строительство, подведем черту, сколько стоили строительно-монтажные работы, пусконаладочные, тогда соответствующие структуры рассчитают тарифы и представят».

Отвечая на вопрос о возможности использования на БелАЭС не только российского ядерного топлива, гендиректор станции пояснил, что сейчас в приоритете завершение строительных работ на объекте и выход на рабочие параметры. Поэтому данный вопрос прямо сейчас не так актуален.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).