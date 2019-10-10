Президент Украины Владимир Зеленский с 10.00 10 октября общается с журналистами на фудкорте Kyiv Food Market. До этого рекорд по продолжительности пресс-конференции принадлежал президенту Беларуси Александру Лукашенко – в 2017 году он общался с журналистами 7 часов 21 минуту.

На пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским был побит мировой рекорд. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«А у нас хорошая новость: у нас мировой рекорд», – сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Затем появился представитель Национального реестра рекордов.

«Ничего не предвещало такого до момента, когда в 17.00 коллеги-журналисты не предупредили нас, что возможно мировое достижение. И таки да, мы очень быстро провели экспертизу. Я не побрит, что подтверждает то, что мы не готовились. Уже сейчас пресс-конференция длится больше восьми часов и рекорд – не буду говорить чей – превышен минимум на 45 минут, и судя по тому, что я слышу, вам еще придется часиков до девяти-десяти, наверное, работать. Я понимаю, как это сложно, и желаю вам держаться», – сказал он.

Мендель заявила, что из Нацреестра рекордов сами позвонили и в пресс-службе главы государства об этом не знали и не планировали.

«Вы же знаете, я так не люблю награды, но благодарю вас», – сказал Зеленский.

До этого рекорд по продолжительности пресс-конференции принадлежал президенту Беларуси Александру Лукашенко – в 2017 году он общался с журналистами 7 часов 21 минуту.