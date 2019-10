В Швеции объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018-й и 2019-й годы: это польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель и драматург Петер Хандке соответственно.

Токарчук удостоена премии «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Хандке отмечен за «влиятельную работу, которая с помощью лингвистической изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта».

Вручение премии по литературе сразу за два года — главная особенность нынешней церемонии. В 2018 году объявление лауреата было отложено из-за обвинений в сексуальных домогательствах против фотографа и галериста Жана-Клода Арно — супруга члена Шведской королевской академии наук Катарины Фростенсон.

Скандал привел к отставке нескольких членов академии. В итоге для голосования за победителя Нобелевской премии не собрался кворум. Король Швеции Карл Густав XVI своим указом изменил статус членов Нобелевского комитета Шведской академии, поскольку по старым правилам они оставались в комитете пожизненно.

В обновленный Нобелевский комитет, выбирающий лауреатов премии по литературе, вошли десять человек: половину назначила Шведская академия наук, половина — приглашенные эксперты.

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019