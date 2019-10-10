Число долгосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые будут следить за парламентскими выборами в нашей стране, увеличилось до 12.

Основная часть миссии прибудет в Беларусь 15 октября. Ее возглавит представитель Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центризбирком 10 октября зарегистрировал кандидатов в Совет Республики. Сообщается, что верхняя палата парламента может обновиться полностью. А вот за места в нижней палате будут бороться больше трети действующих народных избранников.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики – на 7 ноября.