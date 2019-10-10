Министерство транспорта и коммуникаций выступает за возвращение лицензирования для таксистов. Слова первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Алексея Ляхновича приводит газета «Рэспублiка«, сообщает БЕЛТА.

Алексей Ляхнович отметил, что в последнее время много обращений по вопросам регулирования на рынке такси поступает в министерство именно от перевозчиков. «Если раньше к нам обращались в основном потребители, пассажиры, то сейчас приходят запросы от бизнеса. Рынок сейчас разрегулирован, и мы это видим. К сожалению, принятие решений затягивается: очень разные позиции по этому вопросу у госорганов. Наша позиция четкая — надо возвращать лицензирование», — сказал он.

По мнению первого замминистра, Беларуси нужно идти по пути Польши и России и вводить лицензирование на каждое транспортное средство. «Лицензия должна выдаваться не перевозчику, как раньше, а должна быть лицензионная карточка на каждый автомобиль. Мы обязаны знать каждого водителя и каждую машину, которая занята перевозками пассажиров в сфере такси. С одной стороны, необходимо обеспечить безопасность при перевозках пассажиров, с другой — создать равные условия и добросовестную конкуренцию на рынке транспортных услуг», — подчеркнул он.

По словам Алексея Ляхновича, подготовлен план мероприятий, предложения по урегулированию вопросов на рынке такси внесены в правительство.