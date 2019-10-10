Дефицит республиканского бюджета на 2020 год планируется на уровне 1% ВВП или около $500 млн в эквиваленте, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

«Где-то в районе 1% (планируется дефицит — ИФ). Это до Br1 млрд», — сказал Ермолович журналистам в четверг в Минске.

Кроме того, министр отметил, что в рамках бюджета определены внутренние и внешние источники погашения внешнего долга, $3,5 млрд по внешним долгам с учётом обслуживания. Он уточнил, что на внешних рынках будет заимствовано «75% от суммы погашения».

Как сообщалось, Минфин ранее подготовил проект бюджета на 2020 год с дефицитом 1,4% ВВП, однако после совещания у президента страны 19 сентября правительство заявило о намерении сократить размер дефицита и взять на себя более напряженные обязательства по росту экономики в 2020 году.

В сентябре Ермолович заявлял, что формирование бюджета-2020 с дефицитом после профицитных бюджетов в течение ряда последних лет связано с отсутствием компенсации от Москвы издержек в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере, что приводит к снижению нефтяных доходов бюджета.

При этом Минск продолжает рассчитывать на поступление из Москвы компенсации издержек от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Вопрос остается нерешенным, несмотря на парафирование премьер-министрами двух стран многосторонней интеграционной программы.

По его словам, «в зависимости от того, будет ли на следующий год компенсация (за налоговый маневр — ИФ) или не будет, мы будем понимать, будет дефицит бюджета или не будет».