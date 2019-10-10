В Ошмянском районе маршрутка с 14 пассажирами после столкновения на встречной перевернулась. Информация об этом размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Серьезная авария произошла сегодня около 15 часов на трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы. Около деревни Огородники водитель маршрутного такси пошел на обгон. На встречной полосе маршрутка столкнулась с автомобилем «Рено». После этого микроавтобус «Мерседес» вылетел с дороги и перевернулся. В салоне маршрутки находились 14 пассажиров. Двое из них госпитализированы. Остальным оказывается медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.