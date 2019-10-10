Палата представителей Национального собрания приняла поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми осужденные за коррупцию будут отбывать назначенный срок полностью.

Проект закона «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь» был принят сегодня сразу в двух чтениях, документ представил первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран, сообщает sputnik.by.

«Две статьи Уголовного кодекса дополняются нормами о том, что лица, осужденные за коррупционные преступления, не подлежат условно-досрочному освобождению»,- отметил Задиран.

Кроме этого, вводится норма о том, что осужденным за коррупционные преступления не применяется замена неотбытой части наказания более мягким, и запрет освобождать коррупционеров по УДО, отметил замминистра.

В Беларуси на протяжении определенного времени существовала практика освобождать осужденных за коррупцию руководителей крупных предприятий, силовиков и отправлять их «поднимать» отстающие сельхозпредприятия.

Максимальное наказание за коррупцию в республике — до 15 лет лишения свободы.