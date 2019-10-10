График переноса рабочих дней в 2020 году утвержден в Беларуси

В 2020 году белорусов ждут пять длинных уик-эндов. Многие праздники попадают на выходные дни.

Совмин постановлением №688 от 9 октября утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году. Длинные выходные ожидают белорусов с 5 по 7 января. Понедельник 6 января перенесен на субботу 11 января.

Также четыре выходных подряд будут, как обычно, на Радуницу: 25-28 апреля. Понедельник 27 апреля постановлением Совмина перенесен на субботу 4 апреля.

Кроме того, правительство решило продлить празднование Нового года. Четверг 2 января переносится на субботу 4 января. Таким образом, на Новый год белорусы будут отдыхать в среду 1 января и в четверг 2 января, а вот во вторник 31 декабря 2019 года придется идти на работу.

Еще длинные уик-энды выпадут на 1 мая, 3 июля и 25 декабря. Эти дни попадают на пятницу. А вот 8 марта в следующем году будет воскресеньем, 9 мая и 7 ноября — субботой.

В соответствии с постановлением, организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.