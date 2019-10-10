Фура горела на стоянке в Чижовке

В Минске на улице Уборевича 10 октября горел грузовик, сообщили агентству «Минск-Новости» в Минском городском управлении МЧС.

Возгорание автомобиля Scania произошло в первой половине дня, о чем спасателям сообщили очевидцы. Пламя быстро охватило кабину седельного тягача. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание.

Огонь успел повредить моторный отсек с кабиной машины, а также стоявший рядом грузовой MAN. Никто не пострадал. Точную причину возгорания выясняют. Предполагают, что оно могло начаться из-за короткого замыкания электропроводки.