Рынок труда испытывает дефицит кадров из­-за оттока белорусов за рубеж. Не самую лучшую ситуацию осложняют уравниловка в зарплатах и не соответствующее запросам рынка образование, рассказали «БР» эксперты.

Основной проблемой на рынке труда специалисты считают отсутствие подходящих кандидатов на вакансии. Более того, уменьшилось количество мотивированных людей.

Расстояние и образование. «Два-дцать лет назад никого не волновало, насколько далеко от места жительства находится работа. Вопрос заключался только в том, взяли на работу или нет. Никому не приходило в голову рассчитывать, как добираться: одним автобусом или с пересадками. Теперь это практически основополагающий критерий при выборе места работы, почти наравне с заработной платой», — отметила директор кадрового агентства «Гаврис и Матусевич» Ольга Гаврис.

Глава кадрового агентства KIAT Игорь Кочетов напомнил о несоответствии навыков кандидатов запросам компаний. Эксперт объяснил это плохим качеством образования и менталитетом. «Образование по-прежнему находится в 1980 году. Ментальность людей также остается советской. А компаниям нужны специалисты с совершенно другими навыками, ведь мир очень быстро меняется», — сказал собеседник.

Уравниловка. Серьезная проблема — одинаковая оплата труда специалистов, не зависящая от ответственности и значимости работы для общества, считает

HR-руководитель компании «Верификатор» Дарья Денисевич. Так, водитель, имеющий категории В и С, получает 1100—1200 руб., кладовщик — 900 руб., врач — 800—900 руб., притом что длительность их рабочего дня примерно одинакова.

«Наше общество страдает абсурдным синдромом уравниловки, поэтому сильнейшие, умнейшие люди покидают Беларусь и поднимают другие государства. Иностранные инвесторы, работодатели не активизируются на нашем рынке, так как здесь мало квалифицированных специалистов для реализации проектов. Замкнутый круг ведет к падению экономики страны. Исходя из текущей кадровой ситуации и отсутствия изменений на государственном уровне, считаю, что в ближайшие 10—15 лет ситуация будет ухудшаться», — высказала мнение эксперт.

Мобильность специалистов способствует тому, что кандидаты с периферии чаще едут в столицу, поскольку зарплата в Минске в два раза выше, хотя жилье дороже. Из столицы люди пробуют уехать за рубеж. Сейчас каждый легко и даже без знания языка может уехать в Европу и там устроиться на работу, ведь многие ограничения сняты и белорусов ценят как работников, добавила Дарья Денисевич.

Кандидатский рынок. «Рынок становится все более кандидатским. Количество рабочих мест увеличивается, а земля не успевает рожать кандидатов. Тут можно говорить о демографических проблемах 90-х годов, ведь тогда детей было мало. Сейчас это сказывается», — считает Игорь Кочетов.

По словам Дарьи Денисевич, тренд роста вакансий относится не ко всем регионам страны. Например, в последние годы вакансий в Минске стало значительно больше. «То же самое касается областных центров. В райцентрах ситуация иная: увеличения численности вакансий не наблюдается», — отметила собеседница.

Найти подходящего кандидата сегодня непросто. Работать по старинке, как пять лет назад, когда работодателю достаточно было разместить объявление и ждать откликов, просто невозможно.

«В последние два-три года рынок труда значительно преобразился. В частности, изменились мировоззрение и потребности кандидатов, что связано с увеличением количества вакансий и обострением конкурентной борьбы работодателей за сотрудников», — продолжает Дарья Денисевич. Например, если вакансия не предполагает оплаты на 50—100 % выше среднерыночной, сами кандидаты на нее вряд ли откликнутся.

Соискателям интересны относительно простые вакансии со стабильным заработком. Например, классический секретарь без знания английского языка.

«Допустим, мы размещаем вакансию «личный помощник директора IT-компании». Нам постоянно будут звонить соискатели, которые соответствуют или не соответствуют требованиям нанимателя. Всем кажется, что это легкая и денежная работа, хотя на самом деле это не совсем так. Назвать вакансию, которую легко закрыть, затрудняюсь. Везде есть свои проблемы», — сказал Игорь Кочетов.

Ищут в IT, продажи и строительство. Активнее всего ищут кадры компании, которые представляют бурно развивающиеся сферы — IT и ретейл, рассказала Ольга Гаврис. Крупные торговые сети обычно сами подбирают персонал.

«В сегменте В2В на уровне средних компаний во всех сферах персонал востребован. Основное из предъявляемых требований — знание английского языка. Как ни странно, работодатели стали чаще обращать внимание на белорусок. Они проявляют себя как более стойкие работники», — отметила эксперт.

Еще один тренд — переход кадров в IT, даже несмотря на то что специальность того или иного работника напрямую не связана с программированием. «Все, кому позволяет возраст, кто посмелее и знает английский язык, стараются перебраться в IT-сферу», — сказала Ольга Гаврис.

На рынке труда наиболее востребованы такие специалисты, как менеджеры по продажам, продавцы, водители и медперсонал. Что касается представителей рабочих специальностей, то особенно не хватает строителей, притом что отрасль постепенно возвращается на былые позиции. Дефицит сотрудников во всех перечисленных сферах эксперты также связывают с массовым оттоком профессионалов за рубеж.

«Поставщиками рабочих вакансий являются в основном (по моим наблюдениям, более чем на 80 %) государственные предприятия. Производственные организации частной формы собственности относительно быстро набирают людей, поскольку там зарплаты выше. А вот на крупных госпредприятиях постоянно требуются люди», — сказал Игорь Кочетов. Например, кандидатов, готовых работать в государственных организациях водителями за 620 руб. в месяц, не найти.

Проблемы трудоустройства. Остаются специалисты, которым трудно найти работу. Это касается управленцев и специалистов, осуще-ствляющих административно-

хозяйственную деятельность. «Есть много управленцев, которые на протяжении длительного времени не могут найти работу. Возможно, они не могут найти достойного работодателя. Долго ищут работу завхозы. В коммерческих организациях все настроено на более универсальный лад. Поэтому держать человека, выполняющего только функции завхоза, фирмы не могут себе позволить», — отметила Ольга Гаврис.

Ценность каждого сотрудника зависит от его опыта, знаний, готовности учиться и развиваться, а также от того, какую пользу он принесет компании, считает Дарья Денисевич. Тем не менее обладающие большим опытом люди в возрасте не слишком востребованны на рынке.

То же самое касается и молодых специалистов. Правда, последние нередко предъявляют завышенные требования, например, в части оплаты труда. «Очень часто приходится встречать кандидатов без опыта, только начинающих трудовую деятельность, которые рассматривают вакансии с окладом от 1000 руб. наравне с опытными специалистами, не требующими обучения и готовыми выполнять свои функции в первый же рабочий день», — подчеркнула Дарья Денисевич.

Эксперт добавила, что люди в возрасте могут найти работу, даже если они уже на пенсии. Скорее всего, это будут должности, не требующие силовых нагрузок. С коллегой солидарна Ольга Гаврис. По ее словам, компании, продающие, например, сложные технические приборы, готовы принять на работу разбирающегося в технике специалиста, даже если тому уже за пятьдесят.

«Из-за кадрового дефицита многие компании готовы рассматривать в качестве соискателей молодых людей без опыта. У данной группы работников тоже есть свои показатели: хорошая учеба, высокий уровень общего развития, знание иностранных языков. Работодатели берут и учат таких сотрудников», — рассказала собеседница.

Новых, специфических требований наниматели не предъявляли. Остается актуальным феномен максимизации выполняемых одним сотрудником задач. «Часто работодатель не имеет четко прописанных бизнес-процессов, протекающих в его организации. Каждый сотрудник занимается всем по чуть-чуть. Например, менеджеру по продажам нередко приходится покидать свое основное место работы и отгружать клиентам продукцию на складе. Как следствие, к предъявляемым к этой должности требованиям добавляется знание 1С. В итоге поиск подходящих кандидатов затягивается и качественно закрыть вакансию практически невозможно», — отметила Дарья Денисевич.

Зарплаты ожидаемые. Что касается оплаты труда, то по традиции она самая высокая в IT, причем по мере приобретения опыта сотрудником значительно повышается. Существенных зарплатных изменений на рынке в последнее время Игорь Кочетов не заметил.

«В IT зарплаты высоки, однако темпы их роста замедляются из-за перегрева рынка. Там уже просто некуда расти: стоимость одного часа работы IT-специалиста лимитирована заказчиком конкретного проекта. Кроме того, зарплаты белорусских IT-специалистов приблизились к зарплатам их коллег в Европе», — заявил эксперт.

Зарплаты могут отличаться в зависимости от компаний. «Директору, который должен отвечать за огромный гипермаркет хозяйственных и строительных материалов и управлять очень большим штатом сотрудников, может предлагаться заработная плата в размере 1,3 тыс. руб. (без вычета налогов). При этом директор компании, занимающейся реализацией какого-нибудь оборудования, может получать 3—3,5 тыс. руб., притом что в его подчинении находятся только 40 человек», — рассказала Ольга Гаврис.

Работодатели в целом удовлетворяют зарплатные ожидания кандидатов. «В Минске в зависимости от вакансий они составляют от 800 до 1000 руб. За меньшие деньги вряд ли удастся найти достойного кандидата. На периферии данный показатель колеблется в пределах от 400 до 600 руб. Там кандидатов на рынке значительно меньше, поэтому их ожидания чаще оправдываются», — заключила Дарья Денисевич.