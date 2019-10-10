Суд в Ростовской области признал 72-летнего местного жителя Владимира Моргунова виновным в госизмене и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Слушание дела Моргунова проходило в особом порядке, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, гособвинение просило для подсудимого 8 лет заключения.

Моргунов был задержан в ноябре 2018 года. Как сообщило УФСБ РФ по Ростовской области, Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы при личных встречах на украинской территории. В сотрудничестве с разведкой какой страны обвиняли Моргунова, не уточнялось.

«Медиазона» со ссылкой на «Дон 24» сообщает, что во время обыска у Моргунова нашли документы казачьего полковника, советника верховного войскового атамана межрегиональной общественной организации «Возрожденное казачество Руси» (ВКР).

Уголовное наказание за госизмену в России — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Материалы таких дел как правило засекречены, а судебные процессы идут в закрытом режиме.