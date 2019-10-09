В мексиканском городе Лас Маргаритас местные жители учинили расправу над мэром из-за невыполнения им предвыборных обещаний. Группа граждан вытащила Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса из здания мэрии, после чего чиновника привязали к пикапу и протащили по городу.

Издание El Heraldo de Mexico сообщает, что мэра решили наказать за невыполнение обещания восстановить дорогу.

В похищении и наказании мэра принимали участие около 50 человек. Освобождали чиновника около 40 полицейских. Сейчас чиновник находится в больнице.

Эскандон Эрнандес сообщил, что напишет заявление о похищении и покушении на убийство.