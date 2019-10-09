Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома 4 октября задержали 38-летнего жителя Гродно, который вовлекал несовершеннолетних в потребление наркотиков.

Как сообщает телеграм-канал МВД, мужчина арендовал в центре Гродно помещение, где организовал «кружок» по робототехнике, пользовавшийся большой популярностью.

Оперативники провели мероприятия, в ходе которых стало известно, что помимо обучения детей программированию и моделированию роботов вместе с некоторыми учениками он употребляет наркотические средства. Данная информация подтвердилась. Кроме того, в доме и на рабочем месте мужчины было обнаружено вещество растительного происхождения, которое согласно заключению эксперта является опасным наркотическим веществом — марихуаной.

Установлено, что фигурант истории делился наркотическими веществами с тремя несовершеннолетними 14-16 лет. К слову, он был задержан правоохранителями во время курения марихуаны с одним из них в помещении, где проводил занятия. Есть основания полагать, что количество подростков, которым «наставник» прививал интерес к наркотикам, может быть больше.

Гродненским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст.328 УК Беларуси «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.