В Бресте завершено расследование уголовного дела об убийстве. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.

15 мая 2019 года из больницы была выписана 28-летняя женщина, которая родила 17 марта дочь. Местонахождение ребенка было неизвестно.

Правоохранители с учетом пояснений женщины осмотрели части водоема и береговой линии города. Через некоторое время на берегу водоема они обнаружили тело ребенка, которое было завернуто в простынь.

Согласно материалам уголовного дела, 10 мая женщина находилась в квартире своего знакомого. Не желая исполнять родительские обязанности, она перекрыла дыхательные пути ребенка, из-за чего та умерла.

Чтобы скрыть преступление, мать спрятала тело ребенка в яме на берегу водоема.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии (п.2 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса). Она находится под стражей.