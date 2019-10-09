Расследование против президента Трампа «безосновательно» и «антиконституционно», считают в Белом доме

В Белом доме во вторник официально заявили об отказе сотрудничать с «безосновательным» и «антиконституционным» расследованием о возможности объявления импичмента президенту Дональду Трампу, которое проводят демократы в Палате представителей.

«Ваши беспрецедентные действия не оставили президенту выбора», — говорится в письме, написанном юристом Пэтом Чиполлоне в адрес демократов в руководстве Палаты представителей. «Для того, чтобы выполнить свои обязательства перед американским народом, Конституцией, исполнительной ветвью власти и всеми будущими президентами, президент Трамп и его администрация не могут участвовать в вашем однопартийном и неконституционном расследовании при этих обстоятельствах».

Письмо было опубликовано вскоре после того, как администрация Трампа запретила одному из ключевых свидетелей в «украинском деле» давать показания в рамках расследования Конгресса.

В Госдепартаменте сообщили, что Гордону Сондланду, постоянному представителю США при Евросоюзе, запретили появляться на слушаниях в Палате представителей, несмотря на то, что дипломат специально для этого прибыл в Вашингтон из Европы. Дональд Трамп назвал расследование, проводимое демократами, «судебным фарсом».

Демократы осудили это решение, посчитав его попыткой воспрепятствовать расследованию, и заявили, что обяжут Сондланда дать показания с помощью повестки. В Госдепартаменте не ответили на вопросы с просьбой объяснить, почему Сондланду запретили давать показания законодателям за несколько часов до начала слушаний.

Расследование, проводимое Палатой представителей, потенциально может привести к вынесению обвинений против Трампа по статьям об импичменте. Решение об отстранении президента от должности будет приниматься в Сенате, где большинство составляют республиканцы – сторонники президента Трампа. Пока что сенаторы-республиканцы не проявляли заинтересованности в отстранении президента от власти.

Вечером во вторник, по данным Reuters, демократы в Палате представителей выписали повестку на имя Гордона Сондланда с требованием дать показания в рамках расследования о возможности импичмента в отношении Дональда Трампа.

В письме на имя Сондланда, председатели-демократы трех комитетов Палаты представителей пишут, что дипломат должен появиться в Конгрессе 16 октября и ответить на вопросы, касающиеся его роли в попытках Трампа иницииировать расследование в Украине о действиях Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп «понесет ответственность» из-за отказа Белого дома сотрудничать с Конгрессом в расследовании о возможности импичмента.

«Белый дом должен быть предупрежден, что продолжающиеся усилия скрыть от американского народа правду о злоупотреблении президента своей властью будут считаться… свидетельством препятствования [правосудию]… Господин президент, вы не выше закона. Вы понесете ответственность», – заявила Пелоси.