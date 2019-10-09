Проект указа по повышению эффективности переработки и реализации белорусской древесины, направлен на рассмотрение президенту. Планируется, что Беларусь будет перерабатывать у себя всю древесину.

«Позавчера направлен главе государства на рассмотрение проект указа, содержащий механизм повышения эффективности реализации древесины», –сообщил на заседании Президиума Совета министров руководитель правительства Сергей Румас. По его словам, президентом правительству были поставлены задачи по наведению и поддержанию должного порядка в лесах, обеспечению бережливого отношения к лесу, реализации системы рационального и эффективного лесопользования, в том числе с применением опыта развитых стран.

Особое внимание было уделено на эффективность работы деревообрабатывающих цехов лесхозов и полной переработке древесины внутри страны, исключающей необходимость экспорта круглого леса.

Как отметил Сергей Румас, в этом направлении уже многое сделано, что обеспечило положительную динамику как качественных, так и количественных показателей состояния лесов. Улучшены также результаты производственной и финансово-хозяйственной деятельности лесохозяйственных учреждений. Главная задача, которая сегодня стоит перед лесной отраслью, это обеспечение полной переработки древесины внутри страны и отказ от экспорта круглой древесины.

Интересно, что 2018 год Беларусь отработала в условиях запрета экспорта кругляка. В результате, в стране накопилось около миллиона кубометров низкокачественной древесины, которую просто некуда было девать и которая по сути гнила под открытым небом.

«Поэтому в этом году мы были вынуждены обратиться к главе государства с предложением разрешить реализацию 900 тыс. куб.м низкокачественной древесины на экспорт, что позволило нам вовлечь в оборот весь имеющийся ресурс», – рассказал на заседании Президиума Совмина министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Получается, что для полного отказа от неэффективного экспорта круглой древесины Беларуси нужно решить вопрос с переработкой низкокачественно древесины. А ее практически некуда девать, кроме как пускать на изготовление пеллет и топливных брикетов. А это около миллиона кубометров год.

Как отметил министр, вопрос переработки низкокачественной древесины решается в том числе через строительство пеллетных заводов. В настоящее время реализуется проект по созданию шести таких производств. В перспективе появятся еще как минимум шесть.

«Но время показывает, что мы не будем останавливаться на двенадцати производствах. Сегодня это экономически целесообразно, это 100% экспортноориентированная продукция», – подчеркнул Виталий Дрожжа.

Первые шесть пеллетных заводов должны заработать уже в июне 2020 года, еще – в 2021 году. Мощность созданных производств как раз позволит перерабатывать те самые 1 млн куб.м сырья, в том числе отходов лесопиления.

Однако в Беларуси есть еще проблема усыхания лесов, что может привести к увеличению объемов вырубки некачественной древесины. Именно поэтому Минлесхоз и не собирается останавливаться на шести заводах. В любом случае, производство пеллет и топливных брикетов сегодня выгодно. Мало того, что они востребованы на экспортных рынках, так еще внутри Беларуси на них ощущается постоянный дефицит. Только за последний год цена на них на внутреннем рынке выросла на 20-40%, в зависимости от качества и типа переработанной древесины.