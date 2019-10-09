На торги выставлены строительный рынок в Уручье, парк развлечений «Дримлэнд» и «Агрофирма «Илья», подконтрольные ЗАО «Ростэм» бизнесмена Юрия Аверьянова.

Это следует из информации, размещенной на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, пишет TUT.BY.

Три года назад у Юрия Аверьянова разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Компании бизнесмена стали уходить в банкротство. В конце 2016 года Экономический суд Минска признал «Ростэм» экономически несостоятельным, а в августе 2019 года — банкротом и открыл ликвидационное производство.

Антикризисный управляющий и ранее выставлял на торги два актива: «Агрофирму «Илья» в Вилейском районе и «Дримлэнд» на улице Орловской в Минске. Покупателей не нашлось. Теперь к лотам на продажу добавили строительный рынок в Уручье.

Начальная цена лота агрофирмы составляет 6,9 млн рублей. Стартовая цена «Дримлэнда» — 9,75 млн рублей, стройрынка в Уручье — 9,4 млн рублей.

Аукцион состоится 6 ноября в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: улица Мележа, 1, офис 1121.