Офицер в Полоцком пограничном отряде пытался покончить с жизнью на рабочем месте. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

«Сегодня около 11.00 при попытке суицида путем нанесения повреждения в области шеи в рабочем кабинете был обнаружен офицер управления пограничного отряда. Капитану 1992 года рождения была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в реанимационное отделение Полоцкой городской больницы. В настоящее время угрозы жизни военнослужащего нет», — проинформировали в ведомстве.

По факту происшествия проинформированы местные органы внутренних дел, Следственного комитета и прокуратуры.

Как сообщалось ранее, с начала года в белорусской армии случилось три суицида. Представитель Минобороны Беларуси пояснил, что причиной данных трагических случаев стали личные обстоятельства.