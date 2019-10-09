Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook опубликовал фото с американской моделью и телезвездой Ким Кардашьян после крестин ее детей.

«Мы договорились с Ким, что она будет чаще приезжать в Армению», — подписал фото премьер-министр.

Как передает телеканал «МИР 24», Ким Кардашьян прилетела на историческую родину для участия во Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT-2019).

Накануне она крестила своих детей в Армянской апостольской церкви – Эчмиадзинском монастыре. После таинства дети получили новые имена. Самый младший – четырехмесячный Псалм – стал Варданом, годовалая Чикаго – Ашхеной, а трехлетний Сэйнт – Григором. Их крестным отцом стал один из дьяконов монастыря.

Священники отметили, что само таинство прошло скромно.

Ким Кардяшьян — американская актриса и модель армянского происхождения. Популярность она получила после участия в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В мае 2014 года Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста. У них родились четверо детей — дочери Норт и Чикаго и сыновья Сейнт и Саам.