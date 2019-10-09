Памятник архитектуры эпохи конструктивизма на проспекте Независимости, 79, выставляется на аукцион 20 ноября. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в комитете государственного имущества Мингорисполкома.

Объект будет продаваться по рыночной стоимости, с заключением договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания недвижимого имущества. Торги начнутся с 6 млн 975 тыс. 687 руб. 16 коп.

— Этот знаковый объект расположен в центральной части столицы и имеет статус историко-культурной ценности. Общая площадь 4-этажного здания, которое длительное время не использовалось, — 3 558,6 кв. м, площадь земельного участка — 0,1711 га. Функциональное назначение объекта определено как административно-деловое. Надеемся, найдутся представители бизнеса, которые внесут свою лепту в восстановление исторического наследия столицы, — отметила заместитель председателя комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова.

Заявления на участие в аукционе принимаются по рабочим дням до 18 ноября по адресу: г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2. Контактные телефоны: 222-44-69, 200-20-89, 289-11-27.

Справочно

Здание, расположенное на проспекте Независимости, 79, было построено в 1930–1935 гг. в стиле конструктивизм. В годы Великой Отечественной войны объект сохранился и после освобождения от немецко-фашистских захватчиков возобновил свою деятельность как типография имени Сталина. В послевоенный период, в 1963–1978 гг., здание реконструировали — в частности, тогда был надстроен четвертый этаж.