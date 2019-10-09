Нобелевская премия по химии за 2019 будет вручена Джону Гуденофу из Техасского университета в Остине, Стэнли Уиттинхэму из Бингемтонского университета (оба США) и Акире Ёсино из частного университета в японской Нагое.

Об этом в среду, 9 октября, сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме, передает DW.

Высшая международная научная награда присуждена «за разработку литий-ионных батарей».

Премия по химии за 2018 год

В 2018 году премия по химии присуждена американцам Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британцу Грегори Уинтеру за научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности, в частности за исследования о направленной эволюции ферментов и за изучение пептидов и антител.

Фрэнсис Арнольд впервые добилась того, чтобы ферменты целенаправленно развивались в желаемом направлении. Подобные ферменты сегодня используются при производстве различных веществ, в частности биотоплива и лекарств. Джордж Смит разработал «фаговый дисплей пептидов и антител» — метод образования протеинов при помощи бактериофагов (вирусов, заражающих бактерии), а Грегор Уинтер использовал этот метод для производства новых фармацевтических препаратов.

Вручение Нобелевских премий проходит 10 декабря

10 октября — после вынужденного перерыва в один год — станет известно имя нового лауреата премии по литературе. В последний день «нобелевской недели» назовут обладателя премии мира, одной из фавориток в данной категории считается шведская экологическая активистка Грета Тунберг. 14 октября объявят решение о присуждении премии в области экономики.

Размер Нобелевской премии, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.